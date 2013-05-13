В Кривом Роге десять молодых людей избили наряд милиции

Прокуратура Кривого Рога (Днепропетровская обл.) открыла уголовное производство по факту нападения группы молодых людей 12 мая на сотрудников милиции, прибывших по вызову персонала магазина.

Как сообщили журналистам в отделе по связям с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, производство открыто по ст. 345 ч.2 УК Украины - угроза или насилие в отношении работников правоохранительных органов, предусматривающей наказание ограничением свободы на срок до пяти

лет или лишением свободы на тот же срок.

Согласно сообщению, нарядом милиции были задержаны двое участников драки - местные жители в возрасте 26 и 31 года. Остальным нападавшим, которых в целом было около 10 человек, удалось скрыться.

Позже с ​​явкой с повинной в отделение милиции обратился молодой человек, получивший в ходе драки огнестрельное ранение в ногу от сотрудника милиции.

Пострадавшему наряду была оказана медицинская помощь: трое правоохранителей получили различные телесные повреждения в виде ран и ссадин.

Применение огнестрельного оружия сотрудниками наряда предварительно прокуратурой признано правомерным.

Как сообщал УНИАН, в 02.30 утра 12 мая на пульт централизованной охраны ГСО в городе Ингул, расположенном на расстоянии 45 км от Кривого Рога, поступил сигнал об опасности от персонала круглосуточного магазина. Прибывший наряд милиции обнаружил четырех мужчин, которые пытались затянуть в автомобиль трех продавщиц. По приезду милиции злоумышленники попытались завладеть радиостанцией и автоматическим оружием работников МВД. Совершив 2 предупредительных выстрела вверх, милиционер сделал прицельный выстрел в левую ногу одного из нападавших. Вызванный дополнительный наряд задержал двух участников драки. Остальным удалось скрыться.

Никто из женщин не пострадал. Имущество магазина сохранено.

Личности правонарушителей выясняются.