Информацию об убийстве украинского врача в Замбии подтвердил МИД

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении Департамента информационной политики МИД.

Так, по информации Посольства Украины в Южно-Африканской Республике, 7 мая в г. Солвези (Замбия) был убит гражданин Украины Сергей Мовчан. По факту убийства возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, полученной от представителей полиции г. Солвези, Мовчан был убит с целью ограбления.

10 мая тело погибшего было доставлено в г. Лусака (Замбия) для проведения судебно-медицинской экспертизы.

По результатам экспертизы 11 мая установлено, что причиной смерти стали несовместимые с жизнью огнестрельные ранения.

По предварительной информации, репатриация тела погибшего на Родину будет осуществляться за счет средств Министерства здравоохранения Замбии как работодателя, проинформировали в МИД.

Посольством Украины в ЮАР предоставляется соответствующее консульское сопровождение.

Дело находится на особом контроле Посольства Украины в ЮАР и Департамента консульской службы МИД Украины.

Как сообщалось, по данным СМИ, 55-летнего анестезиолога из Ивано-Франковска, который последние 8 месяцев работал в Замбии, нашли с пулей в груди в комнате при госпитале.

В Замбии, где не хватает врачей, очень остро отреагировали на смерть украинского медика. После трагедии его коллеги из госпиталя устроили митинг, требуя обеспечить безопасность врачей, особенно иностранных.

В охваченной междунациональной враждой Замбии вопрос медицины стоит остро, врачи из Украины и других стран ценятся очень высоко.