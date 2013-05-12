Под Киевом пилот вынужденно посадил самолет ЯК-18 на поле

Вблизи с. Чабаны Киево-Святошинского района спортивный самолет ЯК-18 совершил вынужденную посадку на поле, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной служи Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, частный самолет на момент аварии выполнял плановый полет в районе с. Пирогово. На борту самолета находился только пилот, который в результате инцидента не пострадал.

По предварительной информации, причина ЧП - неисправность двигателя.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.