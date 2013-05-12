Под Киевом пилот вынужденно посадил самолет ЯК-18 на поле
10:14, 12 мая 2013Общество
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Спортивный самолет Як-18 совершил вынужденную посадку на поле возле Киева - пилот не пострадал.
Вблизи с. Чабаны Киево-Святошинского района спортивный самолет ЯК-18 совершил вынужденную посадку на поле, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной служи Украины по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщается, частный самолет на момент аварии выполнял плановый полет в районе с. Пирогово. На борту самолета находился только пилот, который в результате инцидента не пострадал.
По предварительной информации, причина ЧП - неисправность двигателя.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
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