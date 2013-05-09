Празднование Дня Победы в Херсоне не обошлось без скандала

В Херсоне проходят праздничные мероприятия, посвященные 68-й годовщине Победы стран атигитлеровской коалиции над фашистской Германией.

Как передает корреспондент УНИАН, состоялся торжественный парад по центральным улицам города и митинг возле монумента Неизвестному солдату в парке Славы.

Местные коммунисты, как и обещали в СМИ, пошли своей отдельной колонной впереди всего парада. По словам первого секретаря Херсонского горкома КПУ, депутата городского совета Аллы Беличенко, «коммунисты пошли вместе с жителями города, но отдельной колонной», которую назвали «колонной победителей». В руках участники этой колонны несли портреты своих дедов, родителей, родственников, просто соседей, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Портреты для парада изготовили как в горкоме КПУ, так и сами жители Херсона.

Начался парад с площади Героев Сталинграда. Херсонцы колонной прошли по улицам Ушакова и Перекопской.

Митинг по традиции состоялся на склоне у монумента Неизвестному солдату. Здесь торжественным маршем перед собравшимися прошли военнослужащие ракетной части, сотрудники подразделений милиции, курсанты Мореходной академии и Мореходного училища рыбной промышленности.

К собравшимся с приветственным словом, в частности, обратился председатель Херсонской облгосадминистрации Николай Костяк, один из ветеранов и местный школьник.

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Не обошлось без скандала. Даже во время митинга херсонские комсомольцы протестовали против недавнего переименования ул Краснофлотской в ул. Богородицкую (на сессии горсовета 24 апреля – УНИАН.). Любопытно, что молодых коммунистов и их старших товарищей не смущает даже тот факт, что свое название «Краснофлотская» улица получила вовсе не в память о подвиге матросов во время Второй Мировой войны, а по каким-то идейным соображениям еще в 20-х годах прошлого столетия. Комсомольцы держали в руках плакаты; «Краснофлотцы гибли, защищая Херсон», «Переименование улиц + национализм = фашизм!», «Мой дед боролся с фашистам, а где был твой, Зоя?! (Зоя Бережная, и.о. мэра Херсона - УНИАН)».

После официальной части торжеств все собравшиеся почтили минутой молчания павших героев и возложили цветы к Вечному Огню.

В парке Славы всех желающих угощали горячей армейской кашей, чаем, а ветеранов войны - "наркомовскими 100 граммами".

В праздничном параде и митинге приняли участие не менее 25 тыс. человек.