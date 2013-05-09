Во Львове двое мужчин помитинговали с плакатом «Москали - go homе»

Во Львове сегодня представители ветеранских организаций при участии ряда граждан и активистов ПСПУ на территории Марсового поля и Холма Славы во время мероприятий по чествованию памяти павших во время Великой Отечественной войны развернули три копии знамени Победы.

Как передает корреспондент УНИАН, акции прошли без инцидентов, несмотря на запрет суда на проведение массовых мероприятий.

С самого утра жители Львова несли цветы к местам захоронений павших воинов.

Запланированные массовые мероприятия и митинг левых сил были отменены во исполнение решения Львовского окружного административного суда, однако, несмотря на это на Марсовом поле и Холме Славы были отслужены панихиды, сюда шли люди возлагать венки и цветы.

Представители, как КПУ, так и ВО “Свобода”, также присутствовали на территории Холма Славы. Однако никаких инцидентов между ними не произошло.

Народный депутат от ВО «Свобода» Юрий Михальчишин подошел в сопровождении около 10 молодых людей к группе ветеранов и лично поздравил Героя Социалистического труда, почетного председателя областной организации ветеранов войны Тимофея Махонюка.

По наблюдению корреспондента агентства, впервые за последние несколько лет через кордон милиции к местам проведения мероприятий пропускали всех без исключения желающих - как молодых людей в спортивных костюмах, так и ветеранов.

После завершения церемонии возложения цветов представителями областной и городской власти на Холме Славы появились двое мужчин среднего возраста и развернули плакаты с надписями: “Москали – go homе”, “Фашизм равняется социализму, равняется смерти”. Мужчины, развернувшие плакаты, были одеты в футболки с надписями “Не время москалю и ляху служить”. Несмотря на это, сотни присутствовавших на площади людей не отреагировали на эту акцию. Несколько минут “помитинговав”, мужчины свернули плакаты и ушли.

Кроме того, в месте проведения мероприятий группа жителей Львова скандировала: “Героям слава! Смерть врагам!”. Однако это осталось без внимания со стороны собравшихся, которые пришли почтить память павших освободителей Львова.

Как отметил, обращаясь к собравшимся на Холме Славы, почетный председатель областной организации ветеранов войны Махонюк, “сегодня все прошло на удивление спокойно. Только жаль, что власть запретила нам, ветеранам, праздновать вместе со всей страной”.

“День как день. Все нормально. Сегодня во Львове ненормально то, что власть побоялась взять с собой на официальные мероприятия знамя Победы. А нам запретили проводить митинг. Я воевал не за знамя - это лишь символ. Я воевал за Украину. И когда мне сегодня говорят, что нельзя поднимать знамя Победы, тогда у меня возникает вопрос: За какую же я победу воевал с первого дня войны?”, - заявил Махонюк.

Он также выразил свою позицию относительно официальных мероприятий власти 9 мая во Львове. “Власть прибежала утром быстро. Бросила цветы и убежала отсюда. Не захотели общаться с людьми, которые пришли почтить память освободителей. По-видимому, боялись неудобных вопросов. Я думаю, что я не за такую Украину воевал”, - заявил Махонюк.

В 12.00 все мероприятия во Львове в местах, где традиционно ветераны и коммунисты отмечают День Победы, завершились.

К местам захоронений продолжают подходить львовяне с цветами. У кого-то были на груди - георгиевские ленты, кто-то - в вышиванках. Все они отмечают, что ожидали, пока завершатся публичные мероприятия, а теперь хотят положить цветы к могилам.

Как сообщил журналистам начальник ГУ МВД Украины во Львовской области, генерал-майор милиции Александр Рудяк, сегодня “милиция глобальных и крупных нарушений общественного порядка не увидела, представители политических сил провокаций не совершали”.

По его словам, в 12.00 на Холме Славы присутствовало около 2,5 тыс. граждан, общественный порядок там охраняли “вдвое меньше милиционеров”.