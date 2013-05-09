Суд Львова запретил проводить митинги по случаю Дня Победы

Об этом сообщил УНИАН представитель одной из сторон в судебном разбирательстве, член КПУ, председатель львовской облорганизации Антифашистского комитета Украины Александр Калинюк.

По его словам, судебное заседание по иску Львовского городского совета началось 8 мая в 18.00 и длилось до 6.30 сегодняшнего дня, 9 мая, когда коллегия из трех судей зачитала решение о запрещении всем организациям и партиям проводить мероприятия 9 мая во Львове (где они планировались) - возле Монумента воинам-освободителям (улица Стрыйская), на Марсовом поле (улица Мечникова) и возле Вечного огня на Холме Славы (улица Пасечная).

«Примечательно, что в запрет на проведение мероприятия сначала попало и Генеральное консульство Российской Федерации в городе Львове, от которого также была подана заявка. Это же нонсенс! Запретить представителям дипломатического корпуса! Впоследствии в суде это учли и исключили из перечня Генконсульство. Вот так проходило судебное заседание, в котором было 23 ответчика», - отметил Калинюк.

Он добавил, что во исполнение решения суда во Львове сегодня ветераны не будут проводить праздничный митинг ко Дню Победы.

«Фактически во Львове суд запретил ветеранам праздновать День Победы», - возмутился Калинюк.

При этом Калинюк отметил, что ветераны и коммунисты «в индивидуальном порядке» придут возлагать цветы на места захоронений советских воинов, а он лично, «как гражданин, у которого воевал отец, придет и развернет на Холме Славы знамя Победы».

Как сообщал УНИАН, 9 мая во Львове представители левых сил и ветеранских организаций области планировали провести ряд мероприятий у Холма Славы, на Марсовом поле и у Монумента Славы.

25 апреля Львовский городской совет принял решение «Об объявлении 8 мая во Львове Днем скорби и памяти жертв тоталитарных режимов и жертв Второй мировой войны» и «О запрещении использования символики СССР, коммунистической и нацистской символики на территории Львова».

3 мая прокуратура Львова внесла 2 иска в суд с требованием отменить отмеченные части постановлений городского совета.

7 мая Львовский окружной админсуд приостановил действия двух упомянутых постановлений горсовета.

8 мая городской совет обратился во Львовский окружной административный суд с требованием запретить проведение 9 мая во Львове акций, кроме предусмотренных в качестве официальных мероприятий.