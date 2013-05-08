В Киеве подтопило Гидропарк (фото)
12:09, 08 мая 2013Общество
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Люди вынуждены передвигаться на лодках.
Гидропарк затопило
В Киеве подтопило Гидропарк – вода там поднялась до такого уровня, что люди вынуждены передвигаться на лодках, сообщает ТСН.
Вода в Днепре поднялась
Отмечается, что затопленными стоят мусорные контейнеры, кабинки для переодевания и даже рестораны.
Кроме того, сообщается, что в Киеве продолжает расти уровень воды в Днепре. НА днях подтопило несколько пляжей, пешеходный переход возле Голландского моста, Трухановскую улицу и часть Оболонской набережной.
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