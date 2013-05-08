Согласована кандидатура первого зама главы КГГА

Эту информацию УНИАН подтвердил сам Голубченко, но никаких комментариев по этому поводу не дал.

В соответствии с законодательством, после согласования в Кабмине Голубченко должен вступить в должность после подписания соответствующего распоряжения Киевским городским головой или, в данном случае, заместителем мэра - секретарем Киевсовета Галиной Герегой уточнил источник в КГГА.

По словам собеседника агентства, согласование кандидатуры Голубченко состоялось на прошлой неделе, однако на сегодняшний день распоряжение Г.Гереги в отдел кадров еще не поступало.

Как сообщал УНИАН, 22-23 марта в Киеве выпало более месячной нормы снега, что привело к коллапсу инфраструктуры города.

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26 марта председатель КГГА Александр Попов заявил, что принял отставку своего первого заместителя Александра Мазурчака, который возглавлял комиссию по техногенно-экологической опасности и чрезвычайным ситуациям.

Голубченко в конце марта был назначен на должность и.о. первого заместителя председателя КГГА. Однако Попов тогда заявил, что это неокончательное решение, и сообщил, что рассматривается несколько кандидатур на должность его первого заместителя.