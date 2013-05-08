Депутаты хотят переделить охотничьи хозяйства бывшей советской армии

Законопроектом предусмотрено определить общественную организацию «Общество военных охотников и рыбаков Вооруженных сил Украины» и ее региональные подразделения, которые обрели статус юридических лиц, правопреемниками имущества бывшего Военно-охотничьего общества Вооруженных сил СССР, которое по состоянию на 24 августа 1991 года находилось на территории Украины, и на день вступления в силу настоящим законодательным актом не будет находиться в собственности других лиц.

В заключительных положениях к законопроекту отмечается, что Кабинет министров Украины в месячный срок со дня вступления в силу настоящего документа должен обеспечить пересмотр и отмену министерствами и другими центральными органами исполнительной власти своих нормативно-правовых актов, которые противоречат ему, а также в трехмесячный срок со дня вступления в силу должен обеспечить передачу министерствами и другими центральными органами исполнительной власти имущества бывшего Военно-охотничьего общества Вооруженных сил СССР, которое находится в их управлении и пользовании, общественной организации «Общество военных охотников и рыбаков Вооруженных сил Украины» и ее региональным подразделениям, получившим статус юридических лиц.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что отсутствие законодательного определения правопреемства «нарушает права и законные интересы военных охотников и рыбаков Вооруженных сил Украины, поскольку вышеуказанное имущество приобретено за счет уплаченных ими на протяжении деятельности бывшего Военно-охотничьего общества Вооруженных сил СССР из собственных средств взносов и пожертвований».

«Кроме того, отсутствие такого определения приводит к возникновению определенных коллизий относительно порядка пользования вышеупомянутым имуществом, что, в свою очередь, влечет возникновение ряда судебных споров, по результатам рассмотрения которых выносятся противоречивые решения», - говорится в пояснительной записке.