За взятку судят начальника городской милиции

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Днепропетровской области, вместе с экс-начальником горотдела милиции на скамье подсудимых оказался участковый инспектор райотдела милиции - за получение взятки по предварительному сговору группой лиц, соединенному с вымогательством (ч.3 ст.368 УК Украины).

По данным прокуратуры, указанные лица продолжительное время вымогали и получали взятки от частных предпринимателей за непрепятствование торговле на рынках. Также установлено, что в течение 4 лет начальник горуправления милиции покрывал преступления в сфере обращения наркотических веществ, а в 2007 г. стал виновником ДТП, в результате которого погиб человек.

По теме: В Киеве милиционеры торговали конфискованными наркотиками

В ходе досудебного следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде ареста. С целью обеспечения возможной конфискации имущества изъяты средства в сумме 1 млн 224 тыс. грн и наложен арест на имущество подозреваемых на общую сумму 1 млн 656 тыс. грн.

Бывший начальник городского управления МВД обвиняется в "получении взятки по предварительному сговору группой лиц, соединенному с вымогательством, злоупотреблении властью, совершенном работником правоохранительного органа, нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего, а также приобретении и хранении огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения”.

Подсудимым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 3 лет и с конфискацией имущества.

По теме: Глава МВД подсчитал взяточников среди подчиненных и их доходы

Как сообщал УНИАН, прокуратура Днепропетровской области 14 ноября 2012 г. задержала начальника городского управления внутренних дел Днепродзержинска по подозрению в получении взятки.