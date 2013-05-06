На Днепропетровщине нашли тела пропавших рыбаков

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 мая в службу спасения 101 поступило сообщение об исчезновении двух мужчин, которые, по предварительной информации, 1 мая вышли на моторной лодке на рыбалку в акваторию реки Днепр, в районе с. Бородаевка Верхнеднепровского района Днепропетровской области.

Со слов матери пропавших ребят было установлено, что последний раз телефонная связь с сыновьями была около 4 часов 2 мая, во время которой они сообщили, что будут снимать рыболовные сети и возвращаться домой. После этого они на связь не выходили. Местными жителями обнаружена притопленная лодка (видна корма) на расстоянии около 200 м от берега.

Для проведения поисковых работ оперативно были привлечены 45 человек и 8 единиц техники, в частности 3 водолазные группы и 4 плавсредства. В ходе проведения поисковых работ обследовано 20 км береговой полосы и 2100 кв. м дна акватории р. Днепр.

Работу водолазов осложняла плохая видимость на глубине реки, которая в отдельных местах составляет 12 метров и ширина самой акватории, которая составляет около 6 км.

6 мая в 12.30 совместными усилиями сотрудников служб поисковой группы найдено, поднято на поверхность воды и доставлено на берег тело одного из пропавших мужчин, в 12.48 и тело второго парня.

Сотрудниками милиции проводятся следственные действия относительно установления причин смерти погибших.