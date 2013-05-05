Во Львове открыли галерею с метровыми писанками

Как сообщили УНИАН во Львовском городском совете, торжественное открытие галереи состоялось в 16.00 в центре города на площади Рынок в рамках Фестиваля писанок.

По словам организатора Фестиваля писанок Андрея Сидора, «это невероятное зрелище, ведь впервые гости города увидели столько различных больших писанок, размещенных в одной экспозиции».

«Писанки, представленные в галерее, очень разнообразны. Их создатели пытались отразить в них свое видение мира, пожелания, защиту от недоброй силы и даже заклинания. Все они отличаются по стилистике исполнения, символическим элементам, часть писанок разрисовали маленькие художники, эстрадные звезды, известные художники», - рассказал Сидор.

Львовяне и гости города смогут посетить пасхальную выставку до 12 мая. Все писанки будут выставлены на благотворительный аукцион. Часть вырученных средств направят на приобретение оборудования для кислородно-синглетной терапии для Львовской городской детской клинической больницы.

Сегодня во Львове на площади Рынок также работает «Пасхальная писанковая ярмарка» и «Пасхальная арт-мастерская», проходят разнообразные мастер-классы по изготовлению и раскрашивания писанок, праздничный пасхальный концерт.