Чиновники сдали в ГАИ 118 козырных номеров (список)

Во исполнение Указа Президента Украины "Об отмене специальных номерных знаков для служебных транспортных средств" от 13 ноября по состоянию на сегодняшний день в Департамент Госавтоинспекции Министерства внутренних дел передано 118 номерных знаков служебных автомобилей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, эти автомобили в частности, обслуживают:

- председателя Верховной Рады Украины;

- премьер-министра Украины;

- главу Секретариата Президента Украины;

- секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;

- первого заместителя председателя Верховной Рады Украины;

- заместителя председателя Верховной Рады Украины;

- первого вице-премьер-министра Украины;

- вице-премьер-министра Украины;

- вице-премьер-министра Украины;

- председателя Государственной таможенной службы Украины;

- министра Кабинета Министров;

- министра иностранных дел Украины;

- министра обороны Украины;

- начальника Генерального штаба Министерства обороны Украины;

- министра охраны окружающей природной среды Украины;

- министра Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций;

- министра по делам молодежи и спорта Украины;

- министра юстиции Украины;

- главу Администрации Государственной пограничной службы Украины;

- председателя Фонда государственного имущества Украины;

- министра аграрной политики Украины;

- председателя Службы безопасности Украины и шестерых руководителей СБУ;

- генерального прокурора Украины;

- председателя правления НАК "Нефтегаз Украины";

- председателя Высшего хозяйственного Суда Украины;

- начальника Управления Государственной охраны Украины;

- председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым;

- председателя Совета министров Автономной Республики Крым;

- главу Днепропетровской областной государственной администрации;

- председателя Днепропетровского областного совета;

- председателя Житомирской ОДА;

- председателя Житомирского областного совета;

- председателя Киевского городского совета;

- председателя Национального банка Украины;

- председателя Николаевской ОДА;

- председателя Николаевского областного совета;

- председателя Одесской ОДА;

- председателя Одесского областного совета;

- главу Харьковской областной государственной администрации;

- председателя Харьковского областного совета;

- главу Киевской городской государственной администрации;

- главу Севастопольской городской государственной администрации;

- председателя Севастопольского городского совета;

- специальные номера Генеральной прокуратуры Украины;

- главу Государственной судебной администрации;

- начальника Главного управления государственной службы Украины;

- председателя Службы внешней разведки Украины;

- специальные номера Главного контрольно-ревизионного управления;

- министра угольной промышленности Украины;

- председателя Держспоживстандарту Украины;

- председателя Государственного комитета финансового мониторинга;

- председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;

- председателя подкомитета Верховной Рады Украины.

В целом в государстве было изготовлено и передано для закрепления за транспортными средствами 225 таких номерных знаков.