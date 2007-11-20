Чиновники сдали в ГАИ 118 козырных номеров (список)
Во исполнение указа Президента
Во исполнение Указа Президента Украины "Об отмене специальных номерных знаков для служебных транспортных средств" от 13 ноября по состоянию на сегодняшний день в Департамент Госавтоинспекции Министерства внутренних дел передано 118 номерных знаков служебных автомобилей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, эти автомобили в частности, обслуживают:
- председателя Верховной Рады Украины;
- премьер-министра Украины;
- главу Секретариата Президента Украины;
- секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;
- первого заместителя председателя Верховной Рады Украины;
- заместителя председателя Верховной Рады Украины;
- первого вице-премьер-министра Украины;
- вице-премьер-министра Украины;
- вице-премьер-министра Украины;
- председателя Государственной таможенной службы Украины;
- министра Кабинета Министров;
- министра иностранных дел Украины;
- министра обороны Украины;
- начальника Генерального штаба Министерства обороны Украины;
- министра охраны окружающей природной среды Украины;
- министра Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций;
- министра по делам молодежи и спорта Украины;
- министра юстиции Украины;
- главу Администрации Государственной пограничной службы Украины;
- председателя Фонда государственного имущества Украины;
- министра аграрной политики Украины;
- председателя Службы безопасности Украины и шестерых руководителей СБУ;
- генерального прокурора Украины;
- председателя правления НАК "Нефтегаз Украины";
- председателя Высшего хозяйственного Суда Украины;
- начальника Управления Государственной охраны Украины;
- председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым;
- председателя Совета министров Автономной Республики Крым;
- главу Днепропетровской областной государственной администрации;
- председателя Днепропетровского областного совета;
- председателя Житомирской ОДА;
- председателя Житомирского областного совета;
- председателя Киевского городского совета;
- председателя Национального банка Украины;
- председателя Николаевской ОДА;
- председателя Николаевского областного совета;
- председателя Одесской ОДА;
- председателя Одесского областного совета;
- главу Харьковской областной государственной администрации;
- председателя Харьковского областного совета;
- главу Киевской городской государственной администрации;
- главу Севастопольской городской государственной администрации;
- председателя Севастопольского городского совета;
- специальные номера Генеральной прокуратуры Украины;
- главу Государственной судебной администрации;
- начальника Главного управления государственной службы Украины;
- председателя Службы внешней разведки Украины;
- специальные номера Главного контрольно-ревизионного управления;
- министра угольной промышленности Украины;
- председателя Держспоживстандарту Украины;
- председателя Государственного комитета финансового мониторинга;
- председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;
- председателя подкомитета Верховной Рады Украины.
В целом в государстве было изготовлено и передано для закрепления за транспортными средствами 225 таких номерных знаков.