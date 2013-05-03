В Донецкой области поезд сошел с рельс
10:13, 03 мая 2013Общество
2655
В городе Горловка Донецкой области сошел с рельс электровоз и три пустых железнодорожных цистерны грузового поезда.
В Горловке сошел с рельсов электровоз / Фото: railway.in.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, авария произошла вчера, 2 мая, в 07.40 на 6 километре железной дороги Горловка-Байрак.
В 22.00 при помощи аварийно-восстановительного поезда со станции Никитовка электровоз и цистерны установлены на рельсы и в 03.15 3 мая восстановительные работы завершены полностью.
В результате происшествия жертв и пострадавших нет. Движение железнодорожного транспорта не прекращалось.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Донецкой области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter