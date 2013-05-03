В Донецкой области поезд сошел с рельс

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, авария произошла вчера, 2 мая, в 07.40 на 6 километре железной дороги Горловка-Байрак.

В 22.00 при помощи аварийно-восстановительного поезда со станции Никитовка электровоз и цистерны установлены на рельсы и в 03.15 3 мая восстановительные работы завершены полностью.

В результате происшествия жертв и пострадавших нет. Движение железнодорожного транспорта не прекращалось.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Донецкой области.