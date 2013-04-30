Кабмин увеличил квоту на сев конопли

Кабинет министров Украины утвердил объемы квот на 2013 год, в границах которых осуществляется культивирование растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, увеличив квоту на сев конопли на 57%, а допустимые площади под маком сократил почти в 2 раза.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №313 от 29 апреля 2013 года.

Согласно постановлению, выращивать коноплю в этом году в Украине разрешено на площади 2723 га, мак – на площади 650 га.

Справка УНИАН. Действующее законодательство предусматривает уголовную ответственность за незаконный сев и выращивание от 100 до 500 растений конопли и снотворного мака.