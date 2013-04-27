На Донетчине мэр погорел на взятке в 110 тысяч

В Донецкой области вчера, 26 апреля, мэр одного из городов был задержан при получении взятки в размере 110 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, установлено, что городской голова, начиная с марта 2013 года, используя свое служебное положение, препятствовал заключению договора об аренде бывшего детского сада, который находится в коммунальной собственности города. За свое содействие в скорейшем заключении договора об аренде он потребовал от частного предпринимателя 110 тыс. грн.

Передача денег происходила в служебном кабинете чиновника, где он и был задержан с поличным сотрудниками правоохранительных органов.

Сведения о данном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч.3 ст. 368 УК Украины (получение взятки).

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляется прокуратурой Донецкой области.

В настоящее время городской голова задержан. Ведется следствие.