Присяжнюк посетил в Харькове предпасхальную ярмарку

Харьковская область уже традиционно является одной из лидеров по количеству проведенных продовольственных ярмарок. Сейчас там проходят предпасхальные ярмарки, где жители области могут приобрести качественные отечественные продукты по доступной цене непосредственно у производителей.

Сегодня одну из таких ярмарок, проходящую в Харькове, посетил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк в рамках своего официального визита в область.

«С начала года на Харьковщине состоялись 950 продовольственных ярмарок. И за этот период харьковчане приобрели на них продукции почти на 7 миллионов гривен. Вот пример − на площади Свободы проходит ярмарка «На Пасху», − отметил Николай Присяжнюк.

Глава ведомства ознакомился с ассортиментом продукции и ценами на нее, а также пообщался с продавцами.

«Я доволен тем, что цена на пищевую продукцию, представленную на ярмарке, действительно доступна. Это обусловлено тем, что на таких мероприятиях реализуют свою продукцию исключительно производители, а, следовательно, отсутствуют посредники, которые необоснованно завышают цену. Также в таких мероприятиях могут без каких-либо ограничений участвовать селяне, фермеры и члены сельхозкооперативов», − подчеркнул министр.

Николай Присяжнюк также отметил, что подобные мероприятия сейчас проводятся по всей Украине.