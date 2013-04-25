В Донецкой области отец продал своего 3-летнего ребенка

Как сообщили агентству УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, было установлено, что 29-летний житель Доброполья пытался продать собственного сына 2010 года рождения за 20 тыс. грн. После полутора месяцев поиска покупателя, мужчина договорился о продаже ребенка с жительницей Донецкой области.

По данному факту в отношении отца 23 апреля начато уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.3 ст.149 УК Украины (покушение на торговлю людьми). Прокуратура области осуществляет процессуальное руководство ходом досудебного расследование.

В прокуратуре подчеркнули, что раскрытие преступного плана состоялось благодаря успешно примененным негласным следственным действиям. С целью доказания вины преступника, сделка по продаже 3-летнего ребенка происходила под контролем правоохранительных органов.

Подозрение в совершении преступления, связанного с попыткой продажи ребенка, уже предъявлено жителю Доброполья.

В ближайшее время уголовное производство с обвинительным заключением будет направлено в суд.

В настоящее время ребенок находится в центре социальной помощи.