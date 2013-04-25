Укрпочта вводит в обращение марки, посвященные Крыму (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

В частности, марка № 1281 «Аю-даг (Ведмідь-гора), смт Гурзуф. Південний берег Криму» номиналом 2,50 грн. Ее тираж - 161 тыс. экземпляров. Аю-даг - гора на Южном берегу Крыма. С 1947 года считается памятником природы.

Поля марочного листа художественно оформлены. На полях тексты: «Краса и велич України. Автономна Республіка Крим», «Аю-даг (Ведмідь-гора), смт Гурзуф. Південний берег Криму».

Марка № 1282 «м. Бахчисарай. Ханський палац» номиналом 2,00 грн и тиражом 173 тыс. экземпляров. Ханский дворец - памятник истории и культуры всемирного значения (16-18 ст.). Это сад с уютными двориками, покрытыми зеленью и цветами. Поля марочного листа художественно оформлены. На полях надписи: «Краса и велич України. Автономна Республіка Крим», «м. Бахчисарай. Ханський палац».

Количество каждой марки в листе – 12 (3х4). Формат каждой марки – 40х28 мм Перфорация гребенчатая – 14:14 1/4. Защита на каждой марке: микрошрифт «О. Калмиков»; в УФ-лучах светятся номиналы. Марки – многоцветные; способ печати – офсет.

Почтовый блок № 109 «Краса и велич України. Автономна республика Крим» состоит из пяти марок: № 1283 «м. Алушта. Долина привидів (Демерджі)», № 1284 «м. Керч. Церква св. Іоанна Предтечі, Х ст.» № 1285 «Панорама Південного берега Криму» № 1286 «Масандра. Виннні підвали» № 1287 «Керченський заповідник. Пеліка».

На почтовом блоке из 5-ти марок изображены: Долина приведений (Димерджи), г. Алушта («Долина приведений» - место на юго-западном склоне горного массива Демерджи в Крыму. Причудливые фигуры, напоминающие человеческие, созданы выветриванием верхнеюрских конгломератов Демерджи. Долина привидений является памятником природы местного значения с 1960, республиканского значения с 1981 г.); Церковь св. Иоанна Предтечи, г. Керчь (Церковь св. Иоанна Предтечи - памятник архитектуры раннесредневекового византийского зодчества X ст. Одно из немногих зданий, сохранившееся из периода расцвета Тмутараканского княжества (X-XI ст.); Винные погреба Масандры (известные винные подвалы, расположенные в селе Масандра АР Крым); Пелика (древнегреческий сосуд, распространенный в Аттике и имеющий форму амфоры. Хранится в Керченском заповеднике); Панорама Южного берега Крыма.

Формат блока – 130х98 мм Формат марки № 1283 – 26,1х40,02 мм; номинал – 2,00 грн. Формат марки № 1284 – 36,54х26,1 мм; номинал – 2,00 грн. Формат марки № 1285 – 55,68х26,1 мм; номинал – 4,80 грн. Формат марки № 1286 – 36,54х26,1 мм; номинал – 2,50 грн. Формат марки № 1287 – 26,1х40,02 мм; номинал – 2,50 грн. Перфорация рамочная – 11 1/2.

Тираж блока – 65 тыс. экземпляров.

Защита блока: микрошрифт «О. Калмиков»; в УФ-лучах светится надпись: «Автономна Республика Крим» и условная гроздь винограда. Защита марок в блоке: в УФ-лучах светятся номиналы марок. Поля блока художественно оформлены, надпись: «Краса и велич України. Автономна Республика Крим». Блок – многоцветный; способ печати – офсет.

Марки и блок напечатаны на ГП «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг».

Художник марок, блока и штемпелей Александр Калмыков.