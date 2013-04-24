Ривненскую АЭС «спасли от террористов»
18:08, 24 апреля 2013Общество
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На Ривненской АЭС сегодня, 24 апреля, состоялись совместные командно-штабные антитеррористические учения.
На Ривненской АЭС провели антитеррористические учения / Фото: golos.com.уа
Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении информации и связей с общественностью РАЭС, в учениях приняли участие представители силовых структур государства, исполкома Кузнецовского городского совета, персонал станции.
Учения были плановыми. Во время учений отрабатывалось взаимодействие всех служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.Участники учений, в частности, проверили готовность противодействовать диверсии относительно спецпоезда с отработанным ядерным топливом и намерениям правонарушителей осуществить диверсию во время транспортировки ядерного материала.
Учения подтвердили надежность физической защиты РАЭС в кризисной ситуации.
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