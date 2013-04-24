Ривненскую АЭС «спасли от террористов»

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении информации и связей с общественностью РАЭС, в учениях приняли участие представители силовых структур государства, исполкома Кузнецовского городского совета, персонал станции.

Учения были плановыми. Во время учений отрабатывалось взаимодействие всех служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Участники учений, в частности, проверили готовность противодействовать диверсии относительно спецпоезда с отработанным ядерным топливом и намерениям правонарушителей осуществить диверсию во время транспортировки ядерного материала.

Учения подтвердили надежность физической защиты РАЭС в кризисной ситуации.