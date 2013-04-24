Эксперт считает логичным освобождение от спецпошлин гибридных иномарок

Такое мнение высказал старший аналитик по машиностроению инвестиционной компании «АРТ-Капитал» Алексей Андрейченко в отношении инициативы правительства освободить гибридные автомобили с объемом двигателя от 1000 куб. см до 2200 куб. см от обложения специальной пошлиной на импорт.

«Автомобили с гибридными двигателями были исключены из списка аналогично автомобилям с дизельными двигателями, потому что специальная пошлина вводится для защиты украинского автопрома, а в Украине не производят такую продукцию и защищать здесь в этом сегменте пока нечего», – сказал эксперт.

Напомним, что 11 апреля Межведомственная комиссия по вопросам международной торговли решила освободить гибридные автомобили с объемом двигателя от 1000 куб. см до 2200 куб. см от налогообложения импорта в страну новых легковых автомобилей вне зависимости от страны происхождения и экспорта специальной пошлиной, которая взимается с 13 апреля текущего года.