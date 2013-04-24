Эксперт считает логичным освобождение от спецпошлин гибридных иномарок
Поскольку Украина не производит гибридные автомобили, то логично их освободить от обложения специальной пошлиной на импорт.
Такое мнение высказал старший аналитик по машиностроению инвестиционной компании «АРТ-Капитал» Алексей Андрейченко в отношении инициативы правительства освободить гибридные автомобили с объемом двигателя от 1000 куб. см до 2200 куб. см от обложения специальной пошлиной на импорт.
«Автомобили с гибридными двигателями были исключены из списка аналогично автомобилям с дизельными двигателями, потому что специальная пошлина вводится для защиты украинского автопрома, а в Украине не производят такую продукцию и защищать здесь в этом сегменте пока нечего», – сказал эксперт.
Напомним, что 11 апреля Межведомственная комиссия по вопросам международной торговли решила освободить гибридные автомобили с объемом двигателя от 1000 куб. см до 2200 куб. см от налогообложения импорта в страну новых легковых автомобилей вне зависимости от страны происхождения и экспорта специальной пошлиной, которая взимается с 13 апреля текущего года.