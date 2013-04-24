Януковичу подсказывают, где найти деньги на новый корпус «Охматдета»
Члены Опекунского совета «Охматдета» призывают Януковича обеспечить финансирование строительства нового корпуса больницы
Члены Опекунского совета Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» призывают Президента Украины Виктора Януковича обеспечить финансирование строительства нового корпуса учреждения, которое оказалось под угрозой срыва.
Об этом говорится в открытом обращении к Президенту.«Мы, члены Опекунского совета НДСД «Охматдет», представители общественных организаций и волонтеры Украины, занимающиеся тяжелобольными детьми, просим Вас немедленно вмешаться и обеспечить финансирование строительства нового корпуса в государственном учреждении здравоохранения Национальной детской специализированной больнице «Охматдет», которое сейчас под угрозой срыва», - отмечается в обращении. По словам членов Опекунского совета, четыре месяца проект вообще не финансируется, что привело к остановке строительства.
«Такие действия чиновников могут привести к нарушению неоднократных обещаний Президента и премьер-министра своевременно, в IV квартале 2013 года, завершить строительство нового корпуса и обеспечить его всем необходимым медицинским оборудованием для эффективного проведения сложных операций, особенно осуществления трансплантации костного мозга от неродственного донора», - отмечается в обращении.
Обеспокоенные отсутствием финансирования члены Опекунского совета совместно с тридцатью народными депутатами как из большинства, так и из оппозиции предложили новые источники поступлений для завершения строительства – повышение акцизов на пиво.
Члены Опекунского совета также просят Кабинет министров Украины способствовать принятию соответствующих законопроектов, одновременное принятие которых позволит решить сразу несколько проблем. «Во-первых, увеличение акцизного налога на пиво с 0,87 до 2,50 гривни за литр приведет к подорожанию каждой бутылки пива на 1-2 гривни и станет шагом к прекращению политики дешевого алкоголя, который подрывает здоровье украинцев. Во-вторых, бюджет ежегодно получит дополнительные 4 миллиарда гривень, которые пойдут на нужды здравоохранения. И в-третьих, значительная часть полученных средств будет направлена на завершение современного комплекса «Охматдет», где украинским детям с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями будут проводиться самые сложные операции по пересадке костного мозга (в том числе и от неродственного донора)», - говорится в обращении.