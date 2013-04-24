СБУ выявила канал поставок в Украину кокаина

Как сообщили УНИАН в пресс-cекторе ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, особо опасное наркотическое средство злоумышленники ввозили из стран Западной Европы и сбывали на территории столичного региона.

Установлено, что организовал наркоканал 52-летний киевлянин. Его сообщник и курьер – 52-летний гражданин одной из стран Балтии, перевозил наркотики через границу на собственном автотранспорте.

21 апреля с.г. на украинско-польской границе в пункте таможенного пропуска «Ягодин» сотрудники СБУ задержали организатора канала и курьера во время передачи контрабандно ввезенной партии кокаина. Во время таможенного досмотра в автомобиле злоумышленников был выявлен тайник, из которого правоохранители изъяли 300 граммов кокаина. Ориентировочная стоимость наркотика на «черном» рынке составляет более 100 тысяч долларов.

Согласно заключениям специалистов Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБ Украины, содержание активного вещества в задержанной партии кокаина составляет 97%.

22 апреля с.г. следственным отделом ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области в отношении членов группы открыто уголовное производство по ч.3 ст.305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины и внесено в Единый реестр досудебных расследований.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для организатора и его сообщника.