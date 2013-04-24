Мэр Черкасс заявляет о незаконности созыва горсовета для его отставки

Сегодня состоится внеочередная сессия Черкасского городского совета, на которой депутаты попробуют отправить в отставку городского голову Черкасс Сергея Одарича.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горсовета, вчера, 23 апреля, мэр города на обращение депутатов горсовета подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 24 апреля.

«Любое решение Черкасского горсовета, принятое на сегодняшней сессии, будет незаконным, поскольку она созвана с нарушениями законодательства». Об этом заявил сегодня городской председатель Черкасс Сергей Одарич на митинге возле Черкасской мэрии.

Как передает корреспондент УНИАН, на митинг в поддержку городского председателя собралось около 300 человек. Они держат флаги Партии вольных демократов и города Черкассы и скандируют «Одарич – наш мэр». Представители Партии регионов выставили на площади возле мэрии 9 палаток, но они стоят пустые.

Как сообщал УНИАН, в Черкассах сегодня состоится внеочередная сессия горсовета, которая рассмотрит вопрос об отставке городского председателя Сергея Одарича.

Вчера, 23 апреля, мэр города в ответ на обращение депутатов горсовета подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 24 апреля на 10.00.

Есть информация, что ситуативное большинство в горсовете, в которое входят депутаты из фракций Партии регионов, «Батькивщины», «УДАРа», КПУ, «Фронт Змин», «Экология и социальная защита», 3 депутатов из фракции «Вольные демократы» (фракция мэра) и внефракционные, договорилось об отставке городского председателя С.Одарича и имеет для этого необходимое количество голосов.

В то же время, на 12 часова в сессионном зале Черкасского облсовета секретарь городского совета Виктор Горкун (ПР) созвал еще одну сессию. Депутаты называют созыв сразу двух сессий одновременно «страховкой».

Мэр города на своей странице в социальной сети Фейсбук призвал всех горожан, которым не безразлична судьба Черкасс, прийти сегодня к городскому совету и поддержать его команду.