Мэр Черкасс заявляет о незаконности созыва горсовета для его отставки
Любое решение Черкасского горсовета, принятое на сегодняшней сессии, будет незаконным, заявил городской председатель Сергей Одарич.
Сегодня состоится внеочередная сессия Черкасского городского совета, на которой депутаты попробуют отправить в отставку городского голову Черкасс Сергея Одарича.
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Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горсовета, вчера, 23 апреля, мэр города на обращение депутатов горсовета подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 24 апреля.
«Любое решение Черкасского горсовета, принятое на сегодняшней сессии, будет незаконным, поскольку она созвана с нарушениями законодательства». Об этом заявил сегодня городской председатель Черкасс Сергей Одарич на митинге возле Черкасской мэрии.
Как передает корреспондент УНИАН, на митинг в поддержку городского председателя собралось около 300 человек. Они держат флаги Партии вольных демократов и города Черкассы и скандируют «Одарич – наш мэр». Представители Партии регионов выставили на площади возле мэрии 9 палаток, но они стоят пустые.
Как сообщал УНИАН, в Черкассах сегодня состоится внеочередная сессия горсовета, которая рассмотрит вопрос об отставке городского председателя Сергея Одарича.
Вчера, 23 апреля, мэр города в ответ на обращение депутатов горсовета подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 24 апреля на 10.00.
Есть информация, что ситуативное большинство в горсовете, в которое входят депутаты из фракций Партии регионов, «Батькивщины», «УДАРа», КПУ, «Фронт Змин», «Экология и социальная защита», 3 депутатов из фракции «Вольные демократы» (фракция мэра) и внефракционные, договорилось об отставке городского председателя С.Одарича и имеет для этого необходимое количество голосов.
В то же время, на 12 часова в сессионном зале Черкасского облсовета секретарь городского совета Виктор Горкун (ПР) созвал еще одну сессию. Депутаты называют созыв сразу двух сессий одновременно «страховкой».
Мэр города на своей странице в социальной сети Фейсбук призвал всех горожан, которым не безразлична судьба Черкасс, прийти сегодня к городскому совету и поддержать его команду.