Завтра мэр Черкасс может лишиться своей должности
В Черкассах завтра, 24 апреля, состоится внеочередная сессия горсовета, которая рассмотрит вопрос об отставке городского головы Сергея Одарича.
Как сообщается на официальном сайте Черкасского городского совета, на обращение депутатов городского совета городской председатель издал распоряжение о созыве внеочередной сессии на 24 апреля.
Согласно сообщению, "в повестке дня единственный вопрос: о досрочном прекращении полномочий городского головы".
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Как сообщает корреспондент УНИАН, на свои официальной странице в соцсети Фейсбук С.Одарич написал, что согласился созвать сессию с одним вопросом в повестке дня - “О досрочном прекращении полномочий городского головы Одарича Сергея Олеговича”. В то же время он призвал всех черкащан, которым небезразлична судьба города, прийти и поддержать его команду в городской совет 24 апреля.
Как сообщал УНИАН, 11 апреля депутаты Черкасского горсовета приняли решение о роспуске исполкома и прекращении полномочий заместителей городского головы и управляющего делами. За это решение поименно проголосовали 34 депутата. Через пять дней мэр города ветировал это решение. После этого шага мэра, 19 апреля 32 депутата горсовета подписались под заявлением к мэру Черкасс с требованием созвать внеочередную сессию городского совета 23 апреля с одним вопросом в повестке дня - “О досрочном прекращении полномочий городского головы Одарича Сергея Олеговича”. Для созыва внеочередной сессии необходимо 20 подписей, а для объявления импичмента городскому голове - 41 голос. В свою очередь мэр Черкасс С.Одарич сегодня заявил, что он имеет право назначить сессию в течение 2 недель после получения депутатского обращения. Он также сообщил, что в отношении членов его команды возбужден или реанимирован ряд закрытых уголовных дел, что он считает давлением на себя и членов своей команды.