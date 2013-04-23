Завтра мэр Черкасс может лишиться своей должности

Как сообщается на официальном сайте Черкасского городского совета, на обращение депутатов городского совета городской председатель издал распоряжение о созыве внеочередной сессии на 24 апреля.

Согласно сообщению, "в повестке дня единственный вопрос: о досрочном прекращении полномочий городского головы".

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Как сообщает корреспондент УНИАН, на свои официальной странице в соцсети Фейсбук С.Одарич написал, что согласился созвать сессию с одним вопросом в повестке дня - “О досрочном прекращении полномочий городского головы Одарича Сергея Олеговича”. В то же время он призвал всех черкащан, которым небезразлична судьба города, прийти и поддержать его команду в городской совет 24 апреля.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля депутаты Черкасского горсовета приняли решение о роспуске исполкома и прекращении полномочий заместителей городского головы и управляющего делами. За это решение поименно проголосовали 34 депутата. Через пять дней мэр города ветировал это решение. После этого шага мэра, 19 апреля 32 депутата горсовета подписались под заявлением к мэру Черкасс с требованием созвать внеочередную сессию городского совета 23 апреля с одним вопросом в повестке дня - “О досрочном прекращении полномочий городского головы Одарича Сергея Олеговича”. Для созыва внеочередной сессии необходимо 20 подписей, а для объявления импичмента городскому голове - 41 голос. В свою очередь мэр Черкасс С.Одарич сегодня заявил, что он имеет право назначить сессию в течение 2 недель после получения депутатского обращения. Он также сообщил, что в отношении членов его команды возбужден или реанимирован ряд закрытых уголовных дел, что он считает давлением на себя и членов своей команды.