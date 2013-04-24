Дефицит бюджета в США привел к задержке более тысячи авиарейсов

Секвестр бюджета в США и вызванные им вынужденные отпуска сотрудников аэропортов и авиакомпаний привели только в понедельник к задержке 1,2 тысячи рейсов, сообщает Федеральное управление гражданской авиации США, сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, проблемы с недостаточным для обеспечения полноценной работы количеством персонала возникли в аэропортах Далласа, Лас-Вегаса, Лос-Анжелеса.

Меры экономии начали действовать в США с 1 марта 2013 года. Всего до конца текущего финансового года, который заканчивается 30 сентября, планируется сократить расходы федерального бюджета на 85 миллиардов долларов.