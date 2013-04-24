Сегодня заседание Кабмина (повестка дня)

Как сообщает Правительственный портал, в соответствии с повесткой дня, Кабмин рассмотрит вопросы утверждения прогнозного баланса поступления и распределения природного газа по Украине на 2013 год. Докладчик по этому вопросу – министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

Также Кабмин рассмотрит проект указа Президента Украины о Годовой национальной программе сотрудничества Украина-НАТО.

Правительство также рассмотрит изменения к Таможенному тарифу Украины, изменения к Налоговому кодексу Украины о порядке разработки и утверждения норм потерь и выхода спирта и алкогольных напитков, Концепцию Государственной целевой социальной программы подготовки и проведения в Украине финального турнира Чемпионата Европы 2015 года по баскетболу.