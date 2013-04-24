США по-прежнему обеспокоены пиратством в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джон Теффт во время общения со студентами Киевского национального экономического университета.

«Основная группа правособственников США обратилась к правительству своей страны объявить Украину как «страну приоритетного контроля» в мире. Это определение означает высший уровень нашего беспокойства состоянием защиты прав интеллектуальной собственности», - подчеркнул посол.

При этом он дал понять, что окончательного решения по Украине пока не принято, но анализ ситуации ведется постоянно. «Мы пока не приняли решений, но постоянно анализируем ситуацию. И даже сам факт того, что мы обсуждаем ее говорит о степени серьезности нашего восприятия проблемы», - сказал посол США и добавил, что ЕС разделяет такую позицию Соединенных Штатов.

Дж.Теффт призвал сделать все возможное для исправления существующей ситуации, поскольку это необходимо, прежде всего, носителям интеллектуальных прав. «Без адекватной защиты прав интеллектуальной собственности предприятия по выпуску программного обеспечения, художники, писатели, музыканты, квалифицированные инженеры и изобретали чувствуют себя уязвимыми, ведь их творение могут попросту украсть», - подчеркнул Дж.Теффт.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2012 года Конгресс США назвал Россию, Украину и Китай наиболее благоприятными из всех стран для деятельности нарушителей авторских прав. В декабре 2012 года офис Торгового представителя США призвал украинские власти следовать ранее принятым решениям и продолжить борьбу с нарушением авторских прав, в частности на сайте Ex.ua и на столичном рынке «Петровка».