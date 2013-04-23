Минфину удалось занять под ОВГЗ 3,2 миллиарда гривен
Минфин привлек в госбюджет 3,2 млрд грн на ОВГЗ-аукционе 23 апреля.
Министерство финансов Украины во вторник, 23 апреля, привлекло в государственный бюджет 3,2 млрд грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Об этом сообщается на сайте министерства.Согласно сообщению, Минфин привлек 300,697 млн грн по двум удовлетворенным из 4 поданных заявок на приобретение госбумаг со сроком обращения 329 дней и доходностью 10%; 1589,802 млн грн по всем трем поданным заявкам на приобретение 5-летних госбумаг с доходностью 14,25%; 1313,485 млн грн по всем двум поданным заявкам на приобретение 7-летних госбумаг с доходностью 14,30%.
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Как сообщал УНИАН, Минфин в апреле 2013 года запланировал и провел четыре аукциона по продаже ОВГЗ - 2, 9, 16 и 23 апреля, при этом размещение валютных госбумаг не планировалось.
Справка УНИАН. По состоянию на 23 апреля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 213,595 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 125,871 млрд грн, в собственности банков - 75,414 млрд грн, нерезидентов - 5,109 млрд грн.
Минфин Украины в 2012 году в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлек в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.