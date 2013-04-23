На Тернопольщине 73-летний мужчина погиб, сжигая сухую траву

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды территориального управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, несчастный случай произошел во вторник, 23 апреля, в селе Печерная Лановецкого района в 6 часов утра.

Местный житель, сжигая сухую траву на собственном приусадебном участке, в результате неосторожности получил тяжелые термические ожоги. Врачи не смогли спасти мужчины, от полученных ожогов он скончался.