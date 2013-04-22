Двое российских военных расстреляны в Севастополе

Об этом сообщает сайт «Севастополь криминальный».

По информации данного веб-ресурса, молодые люди поступили в час ночи в приемное отделение первой городской больницы. 25-летнему молодому человеку поставили диагноз "травматическое проникающее огнестрельное ранение брюшной полости и грудной клетки", его 22-летнему товарищу - "огнестрельное ранение ягодичной области". Пулю пистолета ПМ извлекли в больнице.

«Оба матроса-контрактника находились в состоянии сильного алкогольного опьянения», - отмечается в сообщении.

Сами военнослужащие заявили, что около 23.30 на площади Захарова в них несколько раз из пистолета выстрелил неизвестный человек.

Следователем Нахимовского райотделения УМВД начато уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство с применением огнестрельного оружия. За подобное преступление закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Ведется следствие.

Информированный источник в правоохранительных органах подтвердил УНИАН, что данный факт сегодня ночью имел место.