Граждан Украины среди попавших в плен в Афганистане нет - МИД РФ

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации МИД РФ, вечером 21 апреля в уезде Азра провинции Логар на востоке Афганистана совершил вынужденную посадку вертолет МИ-8, принадлежащий частной афганской авиакомпании «Хорасан Карго Эйрлайнс». По информации афганских официальных лиц и представителей Международных сил содействия безопасности (МССБ), все находившиеся на борту лица захвачены талибами, контролирующими указанный район.

«Согласно имеющимся у Посольства Российской Федерации в Афганистане данным, на борту находились два пилота – гражданин России Петренко Павел Петрович, 1956 г.р., и гражданин Киргизской Республики, личность которого устанавливается. Помимо них в плену оказались и пассажиры вертолета – семь граждан Турции и один гражданин Афганистана», - говорится в сообщении.

Посольство России находится в постоянном контакте с афганскими официальными лицами и представителями МССБ по данному вопросу.

Как сообщал УНИАН, некоторые СМИ сегодня сообщили, что в Афганистане талибы захватили вертолет Ми-8 с иностранцами, среди которых двое украинцев.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что проверяют информацию СМИ о захвате украинцев афганскими талибами.