Экс-директора Укркинохроники посадили на 8 лет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Печерского района столицы, Печерский районный суд Киева объявил приговор по делу директора ГП «Укркинохроника», который растратил бюджетные средства, выделенные на изготовление декораций для украинской киноленты «Песня Галагана».

Установлено, что в 2008 году ГП «Укркинохроника» получило государственный заказ на создание и выпуск в прокат полнометражного фильма «Песня Галагана» по мотивами казацких преданий.

Тогда же директор ГП «Укркинохроника» заключил с частным предприятием договор, согласно которому фирма обязывалась изготовить декорации к фильму, а именно заборы, казацкие дома, сторожевые башни, колодцы и тому подобное.

Однако, как установило следствие, фирма-подрядчик никаких работ по изготовлению декораций не проводила. Невзирая на это, директор ГП «Укркинохроника» подписал акт выполненных работ, в соответствии с которым на банковские счета частного предприятия было перечислено 300 тыс. грн бюджетных средств.

Кроме того, в ходе досудебного следствия руководитель «Укркинохроники» был изобличен в совершении других должностных преступлений, а именно превышении служебных полномочий и подделке документов, на основании которых начальнику одного из отделов предприятия был незаконно выдан ордер на получение жилого помещения, принадлежащего киностудии.

По приговору суда экс-директор ГП «Укркинохроника» признан виновным и ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительских и административно хозяйственных функций сроком на 3 года.