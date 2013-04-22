В Житомире еще ​​есть полсотни людей, для которых день рождения Ленина - праздник
16:49, 22 апреля 2013Общество
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В Житомире в понедельник, 22 апреля, на Соборной площади возле памятника В.Ленину полсотни сторонников Коммунистической партии отметили 143-ю годовщину со дня рождения советского вождя.
В Житомире Ленина поздравили почти полсотни человек / Фото: zhytomyr.info
Как передает корреспондент УНИАН, участники торжеств провели митинг с партийными флагами КПУ и возложили цветы к памятнику В.Ленину.
Мероприятие состоялось с участием лидеров житомирской областной и городской организации КПУ под патриотические марши.
Митинг начали с торжественного вручения партбилетов новым членам КПУ.
Ораторы критиковали действующую власть, обвиняя "олигархов" в расхищении Украины и разрушении экономики, а также требовали вернуть приватизированные фабрики и заводы в государственную собственность.
Как известно, сегодня, 22 апреля, исполняется 143 года со дня рождения Владимира Ульянова (Ленина).
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