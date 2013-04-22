Как передает корреспондент УНИАН, участники торжеств провели митинг с партийными флагами КПУ и возложили цветы к памятнику В.Ленину.

Мероприятие состоялось с участием лидеров житомирской областной и городской организации КПУ под патриотические марши.

Митинг начали с торжественного вручения партбилетов новым членам КПУ.

Ораторы критиковали действующую власть, обвиняя "олигархов" в расхищении Украины и разрушении экономики, а также требовали вернуть приватизированные фабрики и заводы в государственную собственность.

Как известно, сегодня, 22 апреля, исполняется 143 года со дня рождения Владимира Ульянова (Ленина).