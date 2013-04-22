Во Львове из-за аварии жители 170 домов сидят без газа
12:21, 22 апреля 2013Общество
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Во Львове в результате аварии на газораспределительной станции без газоснабжения остались жители 170 жилых домов.
Без газа остались жители улицы Глинянский Тракт и прилегающих к ней улиц / Фото: novyny.lviv.ua
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, авария произошла вчера, 21 апреля, в 22.15 в Лычаковском районе Львова.
Как отмечается в сообщении, без газоснабжения остались жители улицы Глинянский Тракт и прилегающих к ней улиц. Всего без газоснабжения на сегодняшний день остаются жители 170 жилых домов.
“Сегодня аварийной бригадой ПАО «Львовгаз» начались работы по ликвидации аварии и возобновлению газоснабжения жилых домов”, - информирует Львовская ОГА.
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