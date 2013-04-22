Названы богатейшие семьи России

Рейтинг богатейших семей составил журнал CEO, шкала опубликована на сайте издания, передает Лента.ру.

За прошлый год состояние Гуцериевых выросло на 420 миллионов долларов. Их основными активами являются «Русснефть», которой управляет создатель компании Михаил Гуцериев и Бинбанк, возглавляемый Микаилом Шишхановым. Также в числе принадлежащих к семье бизнесменов издание назвало бывшего депутата Госдумы Саит-Салама Гуцериева и президента молдавского футбольного клуба «Дачиа» Адлана Шишханова. Шишхановы являются двоюродными родственниками Гуцериевых.

Второе место в рейтинге досталось братьям Аркадию и Борису Ротенбергам, состояние которых оценивается в 5,8 миллиарда долларов. За год капитал семьи вырос на 2,3 миллиарда. Основными активами Ротенбергов названы СМП-банк, строительная компания «Мостотрест» и поставщик услуг для нефтегазовой отрасли «Стройгазмонтаж».

Третье место заняли братья Данил и Сергей Хачатуровы, которым принадлежат «Росгосстрах» и РГС-банк. Капитал братьев издание оценило в 5,7 миллиарда долларов. Предыдущие лидеры рейтинга, братья Ананьевы, оказались только на четвертом месте с состоянием в 4,8 миллиарда. Дмитрий и Алексей Ананьевы контролируют Промсвязьбанк.

Всего в рейтинг вошло 50 богатейших семей России, суммарный капитал которых составил 70,58 миллиарда долларов.