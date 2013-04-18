ЕС ждет от Украины плана действий по модернизации ГТС

Эксперты полагают, что на конференции, которая будет посвящена вопросам модернизации украинской ГТС, наша страна должна продемонстрировать готовность реформировать свою транзитную систему, а также вместо деклараций предоставить конкретный план действий. Кроме того, должен быть решен вопрос о выделении газотранспортной составляющей НАК Нафтогаз в отдельный хозяйствующий субъект, чего до сих пор не было сделано.

Эксперты отметили, что появление на конференции представителей Газпрома, во-первых, под вопросом, а во-вторых, и без его представителей ЕС и Украине есть что обсудить. «Присутствие или отсутствие его представителей уже скажет о многом», – отметил Михаил Гончар, директор энергетических программ центра «НОМОС».

«На конференции будет решаться вопрос сотрудничества Украины и ЕС, а не Украины и Газпрома. Сейчас у Европы есть своя стратегия, которая никоим образом не привязана к газпромовским «хотелкам», их планам», – сказал эксперт.

«ЕС не монолитен, есть Еврокомиссия, которая заинтересована в реализации единой стратегии, но есть интересы корпоративные, есть интересы отдельных стран-членов, есть интересы конкретных компаний, которые являются операторами на национальных рынках газа. Но есть стратегия ЕС, согласно которой украинской ГТС отводится роль основного коридора для поставок российского газа. Эту разрозненность Газпром использует по максимуму, чтобы разрушить единую стратегию ЕС по реализации энергетической политики, протолкнуть свои собственные интересы», – сказал Гончар. По его мнению, на этой конференции Украина должна предоставить конкретный план действий, а не просто декларации, как это было ранее.

«Пускай соберутся, поговорят, а мы посмотрим. Свою позицию мы обозначили четко – двусторонний консорциум, покупка или долгосрочная аренда. Европа до сих пор ни нам, ни Украине ничего четко не сказала – вероятно, что с учетом их нынешних проблем им не до нас», – сказал представитель Газпрома, пожелавший остаться неназванным, на вопрос о предстоящей встрече и присутствии на ней представителей Газпрома.

Как сообщалось ранее, Украина и Европейский Союз обсудят модернизацию украинской газотранспортной системы 3 мая в Брюсселе (Бельгия) – сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий. Приглашение принять участие в обсуждении разослано всем ведущим европейским компаниям, а также российскому газовому монополисту Газпрому. Европейский банк реконструкции и развития ранее заявлял, что до конца 2013 года он начнет кредитное финансирование модернизации украинской газотранспортной системы. По оценкам украинских чиновников, этот проект потребует $4-6 млрд.