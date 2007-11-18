Количество жертв взрыва на шахте им. Засядько возросло до 19 человек

Количество жертв взрыва на шахте имени А.Ф. Засядько возросло до 19 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

По состоянию на 10.30 без признаков жизни обнаружены тела 19 горняков. На месте работают 65 отделений горноспасательной службы и 21 реанимационная противошоковая группа Минуглепрома.

В Донецк вылетела специальная Правительственная комиссия, в состав которой входят вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ и министр угольной промышленности Сергей ТУЛУБ.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в Донецке, на предприятии „Шахта имени А.Ф. Засядько”, на горизонте 1078 метров при проведении работ произошел взрыв метано-воздушной смеси. Всего на момент аварии в шахте работали 457 горняков.