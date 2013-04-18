Американские инвесторы массово уходят из Украины

Их место заняли российские и украинские структуры, говорится в отчете "Ukrainian Economic Trends Forecast: 2Q 2013" аналитической группы "Da Vinci AG", пишет ТСН.

По мнению экспертов, в первую очередь, речь идет о приобретении VS Energy, подконтрольной российским предпринимателям Александру Бабакову и Михаилу Спектору, двух облэнерго: "АЭС Киевоблэнерго" и "АЭС Ривнеоблэнерго". Стороной-продавцом была американская AES Corporation, работающая в 25 странах мира. Кроме того, аналитики отмечают факт выхода из состава акционеров донецкой кондитерской корпорации "АВК" американского инвестиционного фонда Western NIS Enterprise Fund, созданного в 1995 году правительством США для инвестирования в экономику Украины. Фонд присутствовал в качестве акционера компании с 1997 года.

Напомним, по итогам 2012 года, общий уровень прямых иностранных инвестиций из США составил 936,7 млн. долларов, что на 106,4 млн. долларов меньше, чем в прошлом году. При этом, доля американских инвестиций в общем количестве иностранных сократилась на 0,4%.

Объем общих инвестированных средств из США в экономику Украины, по данным экспертов, за все годы независимости в 6,7 раз меньше, чем из Германии, и в 4 раза меньше, чем из России (не считая инвестиций из оффшоров). "Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе количество американских компаний на рынке Украины будет сокращаться", - говорится в отчете. В то же время, эксперты не исключают, что в случае начала реализации проектов по добыче нетрадиционного газа американскими ТНК, объем инвестиций может увеличиться.

"Однако при этом общая заинтересованность в Украине среди американских инвесторов будет снижаться из-за неблагоприятного инвестиционного климата и неспособности большинства компаний адаптироваться к украинским экономическим реалиям и найти возможности эффективно лоббировать свои интересы в условиях общего падения интереса со стороны Вашингтона к Киеву", - добавили в аналитической группе.