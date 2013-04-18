ЧП в Вишневом: Комиссия проверит, что у кого сгорело из-за перепада напряжения

В Киевской облгосадминистрации создана рабочая группа по установлению причин аварии на электроподстанции в Вишневом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской облгосадминистрации, вчера вечером в городе Вишневое Киево-Святошинского района произошла авария на одной из электроподстанций.

В результате аварии в семи многоэтажных жилых домах резко повысилось напряжение в сети, что привело к повреждению электроприборов.

В Киевской ОГА создана рабочая группа, в состав которой вошли представители управления жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации, Киево-Святошинской райгосадминистрации, горисполкома Вишневого, представители облэнерго и общественности. Рабочая группа работает непосредственно на месте аварии.

Председатель облгосадминистрации Анатолий Присяжнюк поручил облэнерго комиссионно обойти каждую квартиру в домах, где повысилось напряжение, определить размер убытков, разработать механизм и определить сроки выплат компенсации гражданам за нанесенный ущерб.