В Вишневом произошло ЧП
08:59, 18 апреля 2013Общество
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Чрезвычайная ситуация в Вишневом - в городе вдвое подскочило напряжение - во многих домах произошли пожары.
В городе вдвое подскочило напряжение / Фото: pp.com.ua
Чрезвычайная ситуация произошла в городе-сателлите Киева - Вишневом. Как сообщает 5 канал, по неизвестным причинам напряжение в сети вдвое превысило норму и во многих домах начались пожары и вышли из строя электроприборы.
Без света остались 5 девятиэтажных домов. Пострадавших среди людей нет. Жители города планируют митинг под мэрией.
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