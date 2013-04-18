В Вишневом произошло ЧП

Чрезвычайная ситуация произошла в городе-сателлите Киева - Вишневом. Как сообщает 5 канал, по неизвестным причинам напряжение в сети вдвое превысило норму и во многих домах начались пожары и вышли из строя электроприборы.

Без света остались 5 девятиэтажных домов. Пострадавших среди людей нет. Жители города планируют митинг под мэрией.