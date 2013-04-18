В Вишневом произошло ЧП

08:59, 18 апреля 2013
Общество
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Чрезвычайная ситуация в Вишневом - в городе вдвое подскочило напряжение - во многих домах произошли пожары.

электропередачи / Фото : p-p.com.ua

Чрезвычайная ситуация произошла в городе-сателлите Киева - Вишневом. Как сообщает 5 канал, по неизвестным причинам напряжение в сети вдвое превысило норму и во многих домах начались пожары и вышли из строя электроприборы.

Без света остались 5 девятиэтажных домов. Пострадавших среди людей нет. Жители города планируют митинг под мэрией.

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