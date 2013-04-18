Прибыль банков Украины выросла до 3 миллиардов

«Преодолев последствия негативного влияния мирового финансового кризиса, банковская система Украины второй год подряд демонстрирует прибыльную деятельность. Прибыль банковской системы за первый квартал 2013 року превысила 3 млрд грн», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что объем общих активов банков с начала текущего года вырос на 16 млрд грн, преимущественно за счет кредитования экономики, объем которого за указанный период увеличился на 10 млрд грн. Обязательства банков выросли на 13 млрд грн, в том числе объем вкладов физических лиц - более чем на 20 млрд грн, преимущественно за счет вкладов в национальной валюте. Срочные вклады населения выросли на 16 млрд грн, вклады до востребования – на 4 млрд грн. Объем средств субъектов хозяйствования вырос на 4 млрд грн. Капитал банков с начала года увеличился почти на 4 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, прибыль банков Украины в январе-феврале 2013 года составила 788 млн грн, что на 34% меньше показателя января-февраля 2012 года (1,2 млрд грн).

Украинские банки по итогам 2012 года получили прибыль в размере 4,899 млрд грн против 7,7 млрд грн убытка в 2011 году.

По состоянию на 1 марта 2013 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 177 банков, один из которых имел лицензию санационного банка.