Должник убил бизнесмена, требовавшего с него 200 долларов

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, мужчина одолжил у предпринимателя из Бережан 200 долларов, однако длительное время не отдавал одолженное. Поэтому предприниматель начал часто посещать должника с требованием вернуть одолженное.

В феврале прошлого года бизнесмен с братом в очередной раз приехали за деньгами, однако дома застал лишь родственников. С ними в очередной раз переговорили о необходимости вернуть долг, после чего бизнесмен с братом уехали.

Когда должник вернулся домой, родня стала жаловаться, что им уже надоели визиты бережанского бизнесмена, и потребовала, чтобы он решил эту проблему. Разгневанный мужчина взял охотничье ружье, догнал на трассе автомобиль предпринимателя, остановил его и убил бизнесмена, сидевшего за рулем. Его брат, который во время обстрела успел спрятаться, вызвал правоохранителей, которые оперативно задержали убийцу.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).

Решением суда с подсудимого взысканы в интересах жены погибшего 7,7 тыс. грн материальной и 150 тыс. грн морального ущерба.