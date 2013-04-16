В Тернопольской области обрушилась башня Червоногородского замка

Как сообщил сельский голова Иван Безушко, обвал правой башни обнаружили на прошлых выходных.

«Вдоль башни тянулась широкая трещина, сантиметров 10, годами на это никто не обращал внимания, не ставили маячков, чтобы посмотреть, не проседает конструкция, не проводили консервационных работ. Мы же не могли заниматься этим памятником, поскольку в 2002 году облгосадминистрация руины Червоногородского замка передала в собственность Тернопольской епархии УАПЦ. Но они оказались неэффективными собственниками, за памятником не ухаживали», - говорит И. Безушко.

По его словам, причиной обвала могло стать проседание земли, обусловленное затяжными дождями.

В свою очередь начальник отдела градостроительства и охраны памятников областного управления архитектуры Ярослав Пелехатый подтвердил корреспонденту УНИАН, что памятник местного значения - руины Червоногородского замка - действительно годами не реконструировали.

«Чтобы провести реконструкцию, надо получить разрешение, а для этого необходимо иметь множество документов. Один из них - право на землю, на которой расположен объект. Залищицкий райсовет постоянно блокирует вопрос выделения УАПЦ земельного участка для эксплуатации и ухода за полученным объектом. На сколько мне известно, епархия готова вести работы, поднимала этот вопрос, однако из-за отсутствия необходимых документов годами так ничего и не делалось », - отметил Я. Пелехатый.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году в Бережанах из-за замерзания и оттаивания строительных смесей, которыми во времена Речи Посполитой проводилась консервация части Бережанского замка, обвалилась стена замка ХVI ст.

Справка УНИАН. Червоногородский замок расположен на холме посреди глубокой котловины реки Джурин в урочище Красное вблизи села Нырков Залещицкого района Тернопольской области.

Замок был построен в начале ХVIИ ст. с разветвленной системой подземных ходов. Он был существенно разрушен во время набегов турков. В 1778 г. руины, состоявшие из двух башен и элементов стен, купил польский князь Понинский и перестроил все на дворец.

Во время Второй мировой войны дворец был разрушен, остались лишь части стен и две готические башни.