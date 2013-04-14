Автобус с подростками из Украины и России разбился в Бельгии: 4 погибших

Погибли четыре человека, несколько получили ранения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Авария произошла утром на шоссе близ города Антверпен, который расположен во Фламандском регионе страны. Среди погибших двое несовершеннолетних. Согласно фотоснимкам очевидцев, автобус разрушил бетонное ограждение шоссе и упал на бок.

По предварительным данным, школьный автобус, зарегистрированный в Польше, вез группу подростков в возрасте 15-17 лет.