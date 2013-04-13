Эксперты: Украина может принять более $40 млрд. инвестиций

«Учитывая то, что официальный ВВП Украины составляет, грубо говоря, под 200 миллиардов долларов, а неофициальный и того больше, то цифра в 40 миллиардов в качестве инвестиций абсолютно реальна», - отмечает управляющий директор Dragon Capital Дмитрий Тарабакин.

В связи с этим, по его мнению, наиболее перспективными для инвестирования секторами являются фармацевтика, сельское хозяйство, машиностроение, IT-технологии. В частности, по его словам, очень привлекательным сектором для инвесторов может стать инфраструктура, благодаря инвестициям в которую в свое время достиг экономического роста Китай.

«У нас есть все перспективы стать европейским Китаем. Однако с нынешней инфраструктурой пока шансов мало. Потому указанное направление очень перспективно», - убежден эксперт.

Генеральный директор КУА «ITT-Менеджмент» Виктор Федоров констатирует, что в ближайшие годы Украина может получить порядка 10 млрд. долларов инвестиций.

«В принципе, принять мы можем любые суммы, тут вопрос, когда придут эти инвестиции. Думаю, что более реальной суммой могут стать 10 млрд. долларов ежегодно», - считает эксперт.

В связи с этим, по его словам, наиболее перспективной в плане инвестирования станет сфера энергоэффективности.

«Мы платим сумасшедшие деньги за газ, на тонну стали мы тратим энергии в 3 раза больше, чем в Германии, а домохозяйства украинцев потребляют энергии больше за тех же немцев в 2 раза больше. В этой связи в качестве долгосрочных инвестиций энергосберегающие технологии должны стать на первые места по приоритетности. Если сюда вложить деньги, то эффект будет потрясающий. Тем более, он поможет другим сферам, которые зависят от потребления энергии», - резюмирует Федоров.

Напомнить, что ранее посол США Джон Теффт заявил, что годовой объем привлеченных иностранных инвестиций в экономику Украины должен составлять не менее $40 млрд. Он подчеркнул, что для того, чтобы Украина достигла такого притока иностранного капитала, необходима более прозрачная судебная система и законодательная база.