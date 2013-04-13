Банкир считает мартовский рост валютного кредитования случайным

«Банки не заинтересованы брать на себя дополнительные риски, кредитуя в долларах. Это не приветствует и Нацбанк. Как мне кажется, рост валютных кредитов в прошлом месяце вызван какой-то одной или несколькими большими единичными операциями по переводу гривневого кредита в валютный», утверждает начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен» банка Аваль» Дмитрий Сологуб.

В связи с этим, он отметил, что мартовское увеличение роста кредитования в иностранной валюте для него непонятная рыночная флуктуация.

«Учитывая то, что ставки по кредитам падают, мы как раз наблюдаем рост кредитования в гривне. Валютой кредитуют только экспортеров, а также несколько банков еще работают с валютными кредитами. Так что для меня это необъяснимая ситуация, скорее всего, она одновременная и говорить об этом как о тенденции не стоит», - отмечает эксперт.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что рост валютных кредитов связан с активизацией аграрных экспортеров.

«У нас конец прошлого года очень удачно был закрыт по экспорту продукции АПК. В этом году перспективы еще больше, в частности, говорится о цифре в 22 миллиарда. Поэтому аграрные экспортеры активно кредитуются под строительство зернохранилищ, элеваторов и т.д. А так как они имеют по закону право получать кредиты в валюте, то такая ситуация вполне объяснима. Кроме этого, у нас началась посевная, нужны дополнительные средства под технику, хранилища», - констатирует он.

Напомним, что в марте было выдано займов в иностранной валюте на 5,7 млрд. грн., что является рекордом с августа 2009 года.