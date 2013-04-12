Королева оперной сцены празднует 80-летний юбилей

Королева оперной сцены, обладательница самого знаменитого в мире сопрано, Монсеррат Кабалье отмечает 80-летний юбилей. Она родилась в 1933 году в Барселоне. А в 1965-м ее имя узнал весь мир. Международную славу певице принесла партия Лукреции Борджиа в одноименной опере. Тогда она заменила заболевшую американскую исполнительницу. Нью-Йоркский «Карнеги-холл» аплодировал ей 20 минут, сообщает ИТАР-ТАСС.

В первую очередь Монсератт Кабалье известна своей техникой бельканто. Однако в 80-е певица вышла за рамки оперного искусства и записала альбом вместе с солистом группы Queen Фредди Меркьюри.

Среди лучших ролей М.Кабалье – заглавные партии в операх «Тоска», «Саломея», «Мария Стюарт». Всего в ее копилке 125 оперных партий и она продолжает выступать. А также занимается благотворительностью. Монсеррат Кабалье является послом доброй воли ЮНЕСКО и почетным послом ООН.