Азаров успокоил автомобилистов: цены на бензин не повысятся

Об этом сообщил премьер-министр Николай Азаров в ходе общения с пользователями Facebook.

«Мне уже приходилось указывать на реальные размеры акцизов на топливо, и хочу сказать, что в планах правительства нет таких намерений, как озвучивается в СМИ, относительно повышения акцизов на топливо и многое другое», – отметил Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля 2013 года Министерство инфраструктуры Украины заявило, что готово вынести на рассмотрение правительства вопрос о повышении акцизов на нефтепродукты в соответствии с европейскими стандартами. Вместе с тем, по оценкам экспертов, такое повышение акцизов могло бы повлечь рост цен на топливо на 6-7 грн. В Мининфраструктуры подчеркнули, что такая информация не соответствует действительности.

В марте 2013 года премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что каждый автовладелец уплачивает 992 грн акцизного налога в год на строительство дорог, за которые можно осуществить ямочный ремонт примерно 5 кв. м дороги, капитальный ремонт – примерно 1,5 кв. м, или построить примерно 2,5 см дороги первой категории.

Акциз на нефтепродукты был введен в 2011 году, до этого действовал транспортный сбор с каждого автовладельца.

С 1 января 2012 года в Украине базовая ставка акциза для бензинов составляет 198 евро за тонну, для дизтоплива с содержанием серы до 0,2% – 98 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы от 0,035% до 0,2% – 75 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы от 0,005% до 0,035% – 68 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы до 0,005% – 46 евро за тонну.