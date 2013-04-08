СМИ: Бензин в Украине может подорожать на 7 гривен

Как сообщает Коммерсантъ-Украина, министерство инфраструктуры подало в Кабмин предложение о повышении акцизного сбора на светлые нефтепродукты, заявил министр Владимир Козак. Речь идет о поэтапном увеличении акцизов до уровня минимальных среднеевропейских ставок — в нашей стране самые низкие сборы на топливо по сравнению с другими странами Европы, сетует господин Козак. Если в Украине ставка акциза за тонну бензина составляет 198 евро (для дизельного топлива — 46-98 евро), то в ЕС в среднем — 466 евро за тонну (и 375 евро за тонну дизтоплива). К примеру, в Германии акцизная ставка за тонну бензина составляет 851 евро, а за тонну дизтоплива — 534 евро, в Польше — 494 и 375 евро соответственно.

"Понятно, что у нас и зарплаты ниже, но тем не менее рассмотреть вопрос повышения акциза необходимо",— подчеркнул министр.



Акцизный сбор следует повысить для того, чтобы увеличить поступления средств в дорожный фонд для строительства и ремонта автомобильных дорог, основная доходная часть которого формируется именно за счет акцизного сбора и ввозной пошлины с импортируемых на территорию Украины транспортных средств, шин и нефтепродуктов. По словам господина Козака, в министерстве рассчитывают таким образом улучшить качество дорог, что положительно отразится на уровне безопасности движения.

Акциз на нефтепродукты был введен в 2011 году, до этого действовал транспортный сбор с каждого автовладельца. В марте премьер-министр Николай Азаров заявлял, что каждый автовладелец уплачивает в год 992 грн акцизного налога, за которые можно осуществить ямочный ремонт примерно 5 кв. м дороги, капитальный ремонт примерно 1,5 кв. м, или же построить примерно 2,5 см дороги первой категории.

В пресс-службе "Лукойла" отмечают, что повышение акциза в три раза приведет к подорожанию бензина на 6-7 грн. "Это снизит спрос на бензин и сократит объемы продаж",— считают в компании.